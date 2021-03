Portugueses de Paris e Londres lançam Mapas do Confinamento

Cerca de 100 artistas lusófonos, como escritores, fotógrafos ou ilustradores, aceitaram contribuir para os Mapas do Confinamento, uma página de Internet lançada por dois autores portugueses residentes no estrangeiro que pretende servir de memória futura sobre a covid-19.

Gabriela Ruivo Trindade disse à agência Lusa que este projeto poderá ajudar a perceber “de que forma, material e imaterial, objetiva e subjetiva, a pandemia afetou e afeta a criação dos vários artistas envolvidos, e como isso transparece na sua própria criação”.

Foi das frequentes conversas à distância, por telefone, que Gabriela Trindade e Nuno Gomes Garcia, residentes em Londres e Paris, respetivamente, que surgiu a ideia de reunir testemunhos em língua portuguesa sobre a experiência da pandemia.

Os dois perceberam que, mesmo estando a viver em países com realidades e abordagens diferentes, as palavras usadas eram idênticas para escrever sentimentos sobre confinamentos sucessivos, isolamento ou preocupações com a desigualdade e a pobreza.

“Foi durante essas conversas que nos perguntámos como seria nos outros países que falam português. Se, apesar das realidades totalmente distintas onde vivemos, um lusófono que vive na Europa utilizaria as mesmas palavras que um lusófono a viver no Brasil, em Angola ou em Moçambique para exprimir esses sentimentos provocados pelo confinamento”, explicou a escritora, vencedora em 2013 do prémio LeYa com o primeiro romance, “Uma Outra Voz”.

A página [https://www.mapasdoconfinamento.com/] pretende, explicou, “criar uma plataforma de união entre vários artistas de língua portuguesa, ou ligados à língua portuguesa”, mobilizando escritores, poetas, ilustradores, artistas plásticos, fotógrafos ou atores, e “superar os obstáculos causados pela pandemia à criação artística”.

O projeto pretende também ser um “ato de resistência” ao expor a “realidade já de si catastrófica” de falta de apoios à cultura que os respetivos profissionais sentiram nos últimos meses.

A página foi lançada este mês, coincidindo com o primeiro aniversário da pandemia da covid-19, declarada oficialmente pela Organização Mundial da Saúde em 11 de março de 2020.

Os portugueses Afonso Cruz, Ana Luísa Amaral, Ana Cristina Silva e Rui Zink, os brasileiros Nara Vidal, João Anzanello Carrascoza, Ronaldo Cagiano, Marcela Dantés, os angolanos Ondjaki e Lopito Feijóo, os moçambicanos Hirondina Joshua e Mélio Tinga e o guineense Emílio Tavares Lima são alguns dos contribuidores.

A rede de colaboradores estende-se ao Reino Unido, França e Holanda, onde estão vários dos tradutores, já que o site também terá versões dos textos em inglês e francês.

Gabriela Ruivo Trindade vive em Londres, onde dirige a livraria online Miúda Books, dedicada à literatura infantil de língua portuguesa, e Nuno Gomes Garcia, finalista do Prémio LeYa em 2014, publicou este ano o romance “Zalatune”, encontrando-se a trabalhar na capital francesa como consultor editorial.