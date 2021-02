Portugueses de Nova Iorque lançam magazine televisivo

A New York Portuguese American Leadership Conference (NYPALC) lançou esta quarta-feira a primeira edição do seu TV Magazine.

O primeiro programa foi para o ar às 19 horas da costa leste dos EUA na página Facebook da NYPALC. “É um programa mensal online e um espaço com tanto de informativo como de comunicativo que ilustrará a dinâmica da comunidade portuguesa de Nova Iorque”, disse ao BOM DIA Isabelle Coelho-Marques, dirigente da NYPALC e uma das responsáveis pela iniciativa.

Segundo a portuguesa a viver em Nova Iorque, “apesar dos momentos difíceis em que vivemos a NYPALC continuou a reinventar-se e com isto vamos agora trazer as comunidades histórias inspiradoras bem como informação de utilidade para a comunidade”.

O programa é produzido em língua portuguesa, mas com legendas em inglês, “pois apostamos na promoção da nossa língua”, disse Isabelle Coelho-Marques.

No primeiro episódio da NYPALC TV Magazine recuou-se no tempo até à Nova Iorque dos anos 70 com Manuel de Albuquerque, um ícone do associativismo e um dos fundadores da Associação Cívica que deu origem à NYPALC. Neste emissão, que pode ver abaixo, foi possível conhecer o Clube Português de Mt. Vernon, uma instituição com 85 anos de existência, mas ainda o projeto de Joey Bats que tomou Nova Iorque de assalto com os seus pastéis de nata.