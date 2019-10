Portugueses de França trabalham cada vez mais na indústria e na agricultura

A emigração portuguesa para França tem estado presente na história nacional nos últimos 100 anos, não sendo algo novo para os portugueses.

Os anos 60 e 70 foram marcados por uma emigração em massa de portugueses para este país, tendo França sido o principal país de destino da emigração portuguesa durante vários anos.

Após a revolução dos cravos, França mantém sempre valores bastante elevados no que respeita o fluxo de entradas de portugueses, especialmente em modalidades migratórias como o reagrupamento familiar e a emigração sazonal.

Após a crise económica de 2007/2008 a emigração portuguesa para França volta a intensificar-se, embora com valores inferiores a outros países europeus. Enquanto a emigração portuguesa para este país era maioritariamente composta por baixos níveis de qualificação e de formação e por uma participação em setores de atividade pouco prestigiados, no século XXI, começa a assumir uma maior diversidade de perfis formativos e educacionais.

Segundo o Observatório da Emigração, no século XXI regista-se uma descida do número de portugueses empresários e comerciantes, assim como o de quadros e profissões de tipo intelectual. O aumento mais significativo é nos trabalhadores por conta de outrem (trabalhadores inclui profissionais qualificados e não qualificados, no sector industrial ou agrícola), notando-se uma duplicação do número de portugueses em França com esta situação profissional.

