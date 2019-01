Portugueses de Ettelbruck cantam Reis e Janeiras há 20 anos

“Foi uma alegria o cantar dos Reis, e um sucesso enorme famílias portuguesas, luxemburguesa e cabo-verdianas”, afirmou Fernando Vieira, mentor da iniciativa e dirigente da Associação de Pais de Ettelbruck, no norte do Luxemburgo.

Fernando Vieira manifestou a sua alegria nas redes sociais por “serem muitos os que nos abriram as suas portas para ouvirem as nossas tradições e oferecendo os seus petiscos”. É um prazer mas também “um sacrifício pois começamos as 16 horas e terminamos às 24”, explica o português.