Portugueses de Andorra no desfile do traje em Monção

No próximo sábado, 24 de setembro, a partir das 21h30, o Largo do Loreto, em frente à Câmara Municipal de Monção, será o cenário do desfile nacional do traje popular, que contará com a participação de sete membros do Grupo de Folclore Casa de Portugal, sediado no Principado de Andorra.

A delegação do Grupo de Folclore Casa de Portugal irá participar com o traje de trabalho, dentro das diferentes temáticas do traje popular que inclui, entre outros, a infância, o trabalho, o rio, o mar, a morte, a feira, o casamento e a festa.

Mais de 40 metros de bancadas e uma passarela, segundo a organização, será o ponto de encontro onde irão desfilar os mais de 1.200 folcloristas em representação de todas as zonas etnográficas do país, exceto as ilhas. Além do grupo sediado no Principado de Andorra, também irá participar o Grupo Folclórico Alma Lusa, do Brasil.

Numa organização da Federação do Folclore Português, com o apoio da Camara de Monção e da Fundação Inatel, o desfile nacional promove a diversidade do traje popular, a sua riqueza e a valorização da forma de vestir a finais do século XIX e na primeira metade do século XX.

Com esta participação, o Grupo de Folclore Casa de Portugal inicia uma nova temporada de promoção da cultura tradicional e da portugalidade no Principado de Andorra com encontro agendado para a próxima edição da Fira d’Andorra la Vella, feira multi-sectorial na capital do Principado a decorrer nos dias 21, 22 e 23 de outubro e que conta habitualmente com mais de 80.000 visitantes.

