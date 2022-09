Portugueses de Andorra foram a Monção mostrar tradições do folclore

O desfile do traje popular português, que teve lugar no sábado em Monção, organizado pela Federação do Folclore Português, contou por terceiro ano consecutivo com uma delegação do Grupo de Folclore Casa de Portugal sediado no Principado de Andorra.

A comitiva andorrana formada por sete membros, integrou o quadro do “Trabalho”, trajando com roupa de trabalho e levando as enxadas ao ombro, numa demonstração das tarefas do campo. Enquanto os cerca de 1.200 folcloristas desfilavam pelos 60 metros de passarela à volta da estátua de Danaide, no largo do Loreto, foram vários os momentos em que os membros do Grupo ouviram “visca Andorra (Viva Andorra)” proferidas por pessoas do público que presenciaram “um tesouro de valor incalculável”, segundo palavras do Presidente da Câmara de Monção, António Barbosa.

Para os elementos do Grupo de Folclore Casa de Portugal, a participação na 25ª edição de desfile do traje foi uma oportunidade de reencontro com folcloristas dos grupos participantes, alguns dos quais já visitaram Andorra e o reencontro também com os membros da Federação de Folclore Português, além descobrir novas amizades como foi o caso do jovem Josse Conrad, representante do Grupo Folclorico Alma Lusa do Brasil.

Além da participação no evento, os elementos do Grupo aproveitaram para visitas culturais, nomeadamente às Termas de Monção e ao Palácio da Brejoeira, e aguardam com impaciência a designação da próxima cidade ou vila que irá albergar a próxima edição do desfile do traje popular.

De regresso a Andorra, o grupo está a preparar a participação na Feira de Andorra la Vella, mostra multi sectorial com mais de 80.000 visitas, onde irá apresentar nos dias 21, 22 e 23 de outubro, um stand representativo da portugalidade e uma representação de folclore no cenário da Feira de Associações.