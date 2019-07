Portugueses criam plataforma para ensino à distância em artesanato

O Cearte – Centro de Formação Profissional para o Artesanato e Património, com sede em Coimbra, desenvolveu uma plataforma europeia de formação à distância dirigida somente para o artesanato, foi anunciado.

“Esta nova plataforma vai permitir alargar significativamente a oferta de formação em artesanato, possibilitando aos profissionais, em qualquer lugar, o acesso gratuito a formação, algo que hoje não acontece pela necessidade de um número mínimo de participantes (geralmente, grupos de 15 pessoas)”, refere a instituição, em comunicado.

A plataforma está a ser desenvolvida em conjunto com outras seis entidades de referência, no âmbito do projeto europeu “CRAFTS 3.0 – Supporting the transition of handicraft teachers and trainers to the Digital Age”, integrado no “Erasmus+ Cooperation for innovation and the exchange of good practices”.

Segundo o Cearte, trata-se de um projeto pioneiro, uma vez que, “em toda a Europa, a transmissão do saber-fazer no setor do artesanato assenta na aprendizagem ‘de mestre artesão para aprendiz’ ou, mais recentemente, na formação profissional organizada e certificada em centros de formação, complementada com formação em contexto de trabalho em empresas/ateliês do setor”.

“Esta nova plataforma, aliada ao Sistema Europeu de Créditos do Ensino e Formação Profissionais (ECVET), às competências das Tecnologias de Informação e Comunicação para formação em artesanato e às inovadoras aplicações de telemóveis para treino de formadores de artesanato, vai permitir alargar significativamente a oferta de formação em artesanato”.

“Este projeto constitui uma mais-valia significativa no futuro da formação em artesanato, permitindo que os processos de aprendizagem se desenvolvam tanto nos espaços físicos de formação, como em ambientes à distância através de recursos tecnológicos sofisticados, como ainda nos contextos reais de trabalho”, sublinha o comunicado.

Em setembro, o Cearte vai desenvolver a primeira ação-piloto especificamente direcionada para formadores e, em janeiro de 2020, haverá uma reunião transnacional, em Coimbra, para discutir o alargamento do projeto.

Além do Cearte, integram o projeto a Federación de Organizaciones Artesanas de Castilla y León (Espanha), oInstituto para el fomento del desarrollo y la formación S.L (Espanha), a Rinova Limited (Inglaterra), a Danmar Computers sp z o.o. (Polónia), o Dimitra Ekpaiditiki Simvilitiki AE (Grécia), a Fundatia Transilvania Trust (Roménia) e a Innoquality Systems Limited (Irlanda).