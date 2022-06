Portugueses continuam a escolher a Alemanha

Fechado o balanço do ano de 2021, a comunidade portuguesa ocupa o 18º lugar no ranking de estrangeiros a residir na Alemanha. Os portugueses totalizam 1,17% dos 11.817.790 estrangeiros e 0.166% da população alemã.

O boletim informativo partilhado pela Embaixada de Portugal na Alemanha, baseado nos resultados do Instituto Federal de Estatísticas alemão (Destatis), adianta que o aumento de portugueses foi pouco significativo quando comparado com o ano de 2020. Em 2021 entraram mais 175 luso-descendentes que no ano anterior.

Os dados estatísticos recolhidos expressam um saldo natural negativo, isto significa que morreram 545 pessoas e nasceram 470. No ano anterior, o saldo natural também havia sido negativo, mas com um valor de -70, mais cinco pessoas que o valor de 2021.

Em termos de distribuição da comunidade portuguesa pelos estados alemães, a Renânia do Norte-Vestefália destaca-se com 37.685 cidadãos lusófonos, seguida por Bade-Vurtemberga, Hesse e em último Meclemburgo-Pomerânia Ocidental com 280 portugueses.

Os valores de duração média de estada na Alemanha subiram de 22,3 anos, em 2016, para 24,2 anos em 2021.

Pode consultar no boletim mais informações detalhadas e os outros tópicos partilhados pela Embaixada de Portugal em Berlim.