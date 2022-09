Portugueses conquistam Taça da Europa de Bajas

O português João Ferreira (Mini), navegado por David Monteiro, venceu este domingo a Taça da Europa de Bajas de todo-o-terreno em automobilismo, ao ser segundo classificado na Baja da Polónia, quinta e última prova do campeonato.

João Monteiro, que também lidera o campeonato português, concluiu a prova a 17.59,5 minutos do vencedor, o local Krzysztof Holowczyc (Mini), deixando o também polaco Michal Maluszynski/Maluszynska (Mini) a 54,9 segundos, na terceira posição, o que permitiu ao piloto de Leiria festejar o cetro europeu.

“Foi uma prova bastante disputada com o Michal, tivemos de dar tudo o que tínhamos, mas felizmente conseguimos levar a melhor e estamos muito contentes com o resultado”, disse o piloto luso, que considerou a baja polaca uma prova “difícil tanto a nível físico como mental”.

“Nesta corrida, a areia é muito mais pesada [do que em Portugal] e tivemos de mudar bastante o nosso estilo de condução para tentarmos ser rápidos. No SS1 conseguimos obter o quarto tempo (na classificação a pontuar para a Taça Europeia de Bajas), e escolhemos partir em sétimo lugar para os setores de sábado. No SS2 e SS3, apesar de serem setores grandes (cerca de 230 quilómetros cada e com constantes mudanças de piso), conseguimos encontrar um ritmo confortável e rápido para acabarmos o dia na segunda posição, com 38 segundos de vantagem em relação ao nosso mais direto adversário, explicou João Ferreira.

No último dia de prova, que era constituído por dois setores com cerca de 30 quilómetros cada, o piloto natural de Leiria manteve o ritmo de sábado e conseguiu ainda ampliar a vantagem para 55 segundos em relação ao rival.

A dupla Filipe Nascimento/João Serôdio (Can-Am) foi sexta classificada, vencendo entre a categoria T3.