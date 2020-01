Portugueses candidatos a prémios em Festival de BD em França

As publicações portuguesas de Banda Desenhada (BD) “Pentângulo” e “All Watched Over by Machines of Loving Grace” estão entre as nomeadas ao Prémio de BD Alternativa do Festival de Banda Desenhada de Angoulême, que decorre em França.

“Pentângulo” e “All Watched Over by Machines of Loving Grace” constam da lista de “37 candidatos de uma dúzia de nações e de quatro continentes diferentes (França, Portugal, Suécia, Taiwan, Suíça, Brasil, Bélgica, Croácia, China, Japão, Sérvia, Índia) à 39.ª edição do prémio”, pode ler-se no ‘site’ oficial do certame.

A notícia das nomeações de Pentângulo” e a “All Watched Over by Machines of Loving Grace” foi avançada pelo jornal Público.

Os candidatos ao Prémio de BD Alternativa, atribuído desde 1982, “são todos antologias, que incluem vários autores, editadas por estruturas não-profissionais”.

“Pentângulo”, que reúne BD de alunos e professores do Ar.Co – Centro de Arte e Comunicação Visual, resulta de uma parceria entre aquela instituição e a editora Chili com Carne.

“All Watched Over by Machines of Loving Grace”, com coordenação de Dois Vês e João Carola e identidade gráfica e design de André Vaillant, conta com a participação de Amorim Abiassi Ferreira, Ana Maçã, André Pereira, Cátia Serrão, Cláudia Salgueiro, Dois Vês, Félix Rodrigues, João Carola e Vasco Ruivo. A obra tem também o selo da Chili com Carne.

A publicação vencedora receberá uma bolsa no valor de mil euros, atribuída pelo Sindicato dos Editores Alternativos, bem como a possibilidade de participar na edição de 2021 do festival.

A 47.ª edição do Festival de Banda Desenhada de Angoulême decorre até domingo, dia em que deverão ser anunciados os vencedores.

