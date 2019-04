Portuguese Kids em digressão de verão que inclui Portugal

Os luso-americanos The Portuguese Kids vão lançar um novo espetáculo de comédia e nova digressão no outono, depois de uma passagem por Portugal durante o verão, disse à Lusa o porta-voz do grupo Derrick DeMelo.

O espetáculo “vai ser completamente diferente” do que o grupo tem feito, explicou o luso-americano, referindo que haverá espaço para comédia standup, música tocada ao vivo e maior participação da audiência.

Os The Portuguese Kids, que foram uma das principais atrações do Festival Português do Vale de São Joaquim, em Turlock, são conhecidos pelas músicas de paródia e comédia relacionada com as especificidades da comunidade de imigrantes portugueses nos Estados Unidos.

“Estamos a ir buscar coisas das nossas experiências pessoais e vamos partilhá-las”, disse Derrick DeMelo, que prometeu um show mais “cru” e muito musical, em que os protagonistas vão falar de como é a vida numa família de imigrantes portugueses.

É com isso que as pessoas se identificam, afirmou o comediante, já que os fãs “cresceram com o mesmo” tipo de família.

“Vamos fazer um pouco de terapia em palco”, sugeriu.

Baseado no estado do Massachussetts, o grupo composto por Derrick DeMelo, Brian Martins e Al Sardinha vai levar as suas piadas a Portugal em julho, numa incursão que incluirá o território continental e a ilha de São Miguel.

“Não conseguimos andar na rua nos Açores sem sermos reconhecidos”, disse o luso-descendente, referindo que a intenção é anunciar entre quatro a seis espetáculos para o público português.

Além do material de comédia, os The Portugueses Kids criaram também uma loja de produtos e merchandising portugueses, “ShopPortuguese”, que “está a levantar voo” e a crescer entre 40% e 60% ao ano.

Os produtos mais vendidos no site são os pastéis de nata, fabricados em Nova Iorque pelo luso-americano Joey Batista, dono do Joey Bats Café, e que o grupo vende à dúzia por 34,99 dólares.

“Muitos dos consumidores que compram são americanos que visitaram Portugal e provaram”, disse Derrick DeMelo, revelando que essa é uma história contada várias vezes pelos clientes em e-mails trocados após a compra.

“Contam que foram a Lisboa e comeram um pastel de nata, apaixonaram-se e agora querem mais”, disse.

A seleção de produtos alimentares tipicamente portugueses que têm grande procura no site inclui bolos levedos e linguiça, além de marcas populares como o Nestum, atum Bom Petisco, café Sical e bolacha Maria.

“No próximo ano, calculamos que 30% a 40% das nossas receitas virão do site”, frisou Derrick DeMelo.

O luso-americano salientou que o mercado de produtos portugueses vendidos online está a crescer, havendo vários sites deste tipo a competirem por consumidores não apenas da comunidade lusa, mas também do número crescente de norte-americanos que visitaram Portugal em turismo e ganharam interesse pela cultura e sabores do país.