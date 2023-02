Portuguesas continuam com possibilidades de chegar ao Eurobasket2023

A seleção portuguesa feminina de basquetebol manteve-se na luta pelo apuramento para o Eurobasket2023, ao vencer a Grécia por 66-60, em jogo da quinta e penúltima jornada do Grupo G da segunda e derradeira fase de qualificação.

No pavilhão de Odivelas, Portugal chegou ao intervalo na frente do marcador, por 30-22, acabando por consumar o triunfo no terceiro e quarto parciais, que lhe permite ocupar o segundo posto do grupo, com oito pontos, apenas menos um do que as gregas, que lideram, com nove.

O Reino Unido, próximo e último adversário de Portugal, no domingo, venceu hoje a Estónia, por 100-45, e ocupa o terceiro posto do Grupo G, com sete pontos, à frente das estónias, que somam seis.

Apuram-se para o Eurobasket os primeiros classificados de cada um dos 10 grupos de qualificação, bem como os quatro melhores segundos, que se juntarão aos anfitriões Eslovénia e Israel.