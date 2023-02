Portuguesa vai ser estrela de emissão televisiva americana

É já no próximo dia 25 de fevereiro que estreia o programa “24Hour Flip”, no canal americano A&E, pretendendo, nada mais nada menos, do que revolucionar o universo dos “reality shows”.

A nova aposta da A&E é centrada no “home flipping”, termo inglês que se refere ao investimento em imóveis mais baratos, à sua remodelação e venda a um preço superior.

O programa “24 Hour Flip” é inédito e promete provar que é possível, remodelar interiores, exteriores, decorar a casa, fazer campanha estratégia de marketing e “open house” em 24 horas, com um pormenor. A cara deste programa inovador, é portuguesa.

Com raízes em Carregal do Sal, Michelle Pais é a cofundadora da Signature Realty, uma imobiliária de referência do estado de Nova Jérsia que conta já com mais de 500 agentes, tornando-se numa das mulheres mais poderosas do ramo imobiliário no país. A portuguesa fundou a sua corretora de imóveis com apenas 30 anos e hoje pode orgulhar-se de ter vendido mais de mil milhão de dólares em imóveis, ao longo da sua carreira.

Há seis anos atrás, o seu marido, Jonathan Steingraber e CEO da Signature Realty abriu uma empresa paralela de “home flipping” mas com uma particularidade, a de transformar um processo que normalmente dura de seis a oito meses em apenas vinte e quatro horas.

Hoje, passados seis anos, o modelo de “home flipping” liderado pelo “power couple” do ramo imobiliário, é oficialmente o mais rápido do país e há uma grande probabilidade de ser o mais rápido do mundo

Na ótica de Michelle Pais, “o público vai adorar programa! O 24 Hour Flip vai provar que é possível fazer isto tudo em 24 horas. Podem esperar muita tensão da parte de uma equipa de 60 homens a trabalhar para que se consiga atingir o objetivo. É um programa que vai provar também que as mulheres podem ser tão boas ou até melhores do que os homens no que diz respeito à venda de imóveis!”, rematou Michelle Pais.