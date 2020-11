Portuguesa vai dirigir departamento dedicado a África na UE

Depois de dois anos de missão na Dinamarca, a embaixadora portuguesa Rita Laranjinha está de partida para Bruxelas, onde vai dirigir o departamento de África do Serviço de Ação Externa da União Europeia.

A embaixadora será responsável pela política externa europeia para África, assumindo o cargo de diretora-geral do departamento dedicado àquele continente no Serviço de Ação Externa da União Europeia a 1 de dezembro.

Rita Laranjinha é desde outubro de 2018 Embaixadora de Portugal em Copenhaga.

Portugueses na Dinamarca publicaram, no grupo Facebook do mesmo nome, uma mensagem dedicada à embaixadora: “desejamos-lhe toda a sorte do mundo nesta nova aventura e agradecemos-lhe por estes dois anos de muito trabalho e dedicação em prol do nosso país e da nossa comunidade”.

