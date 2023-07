Portuguesa recebe bolsa europeia para investigação

A investigadora e docente Ana Rita Duarte, da Faculdade Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa (FCT NOVA), foi a única portuguesa contemplada esta quinta-feira com bolsa do Conselho Europeu de Investigação (ERC, na sigla inglesa).

Segundo um comunicado do ERC, das 183 candidaturas a bolsas de prova de conceito (proof of concept), foram selecionados 66 projetos para financiamento, no valor de 150 mil euros cada, em 14 países.

Em Portugal, foi selecionado o projeto IMproVITA, que tem como principal objetivo ajudar a melhorar a vida útil de produtos perecíveis através da estabilização de vitaminas, utilizando uma tecnologia inovadora que visa aumentar a atividade antioxidante e prevenir a oxidação da fruta até 48 horas quando exposta ao ar, segundo informação da faculdade.

Ana Rita Duarte recebeu esta quinta-feira a sua terceira bolsa do ERC para investigação, tendo já sido financiada, em 2017, com uma bolsa de consolidação (consolidator grant), e, em 2022, com uma de prova de conceito.

A bolsa prova de conceito implica que o financiamento tem de ser também utilizado para perceber a viabilidade dos conceitos científicos em desenvolvimento, assim como explorar oportunidades de negócio ou preparar pedidos de patente.

Neste caso, segundo a faculdade, a equipa pretende avaliar junto do mercado qual o potencial comercial desta nova solução.

Na seleção anunciada, o maior número de bolsas foi atribuído em Espanha (12), seguindo-se a Alemanha (nove), o Reino Unido (oito), Itália (sete), França (seis), a Bélgica (cinco), os Países Baixos (cinco), Dinamarca, Irlanda e Israel, (três bolsas em cada), Suécia (duas) e, com uma bolsa, Áustria, Portugal e República Checa.

O ERC, criado pela União Europeia em 2007, é a principal organização europeia de financiamento da investigação de excelência e de vanguarda, financiando investigadores criativos, de qualquer nacionalidade e idade, para a realização de projetos em toda a Europa.