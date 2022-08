Portuguesa no top 10 de Miss Teen Mundial

Raquel Libório, Miss Teen Portugal 2021 e Miss Teen Mundial Portugal 2022, representou Portugal no maior concurso de beleza para adolescentes de todo o mundo o Miss Teen Mundial 2022, que se realizou em El Salvador.

Após ter participado numa preparação e no evento de seleção do Distrito de Leiria no ano passado, onde foi eleita Miss Teen Leiria 2021, Raquel Libório ficou selecionada para a Final Nacional do Miss Teen Portugal 2021.

A jovem da Nazaré participou com distinção nas competições preliminares, destacou-se durante o Estágio Nacional e na Gala Final, foi eleita Miss Teen Portugal 2021, assumindo assim a responsabilidade de representar Portugal no Miss Teen Mundial 2022, o maior concurso internacional de referência para a categoria Teen que desde 2015 promove a eleição da adolescente mais bela e inspiradora do mundo que busca transmitir bons exemplos, a praticar o bem e a promover o turismo.

A grande final do Miss Teen Mundial 2022 realizou-se no dia 30 de julho, na capital San Salvador em El Salvador, no qual a Miss Teen Raquel Libório de apenas 18 anos, competiu com 29 jovens de todo o mundo classificando Portugal no top 10 e foi ainda eleita Best Face Miss Teen Mundial 2022.

A vencedora Miss Teen Mundial foi a candidata da República Dominicana, Mariona Juncona.

Raquel Libório foi preparada pela Organização Nacional CNB Portugal e apresentou criações da estilista Cinthia de Sá, Oronero Clothes e o seu traje nacional foi inspirado no traje nazareno feminino criado por Maria Virgínia Marques by Oro&Nero.