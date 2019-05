Portuguesa na Alemanha considerada “Top Coach”

Karina Milheiros Kimmig é criadora de um corpo de conceitos, técnicas, abordagens distintas no trabalho com o ser humano, denominado MHM-MORE Humanistic Methodology, e é senhora de um talento único.

Conhecida pela sua maestria na condução do cliente, ela possui a sensibilidade e a intuição em lidar com outro ser humano, a inteligência e a capacidade de analisar a mente do cliente, o domínio técnico, o humor, que são somados à sua sabedoria.

Destacam a sua excelência na arte de ensinar, pela habilidade que possui de transformar conceitos complexos em simples, técnicas difíceis em exercícios práticos, liderar e reavivar a magia pela arte de contar metáforas e histórias.

Respeitada por assumir posições de responsabilidade e liderança, Karina M. Kimmig é presidente e membro ativo de diferentes associações internacionais, desempenhado um importante papel na condução e decisões cruciais, destacando-se: Presidente Internacional da The International Humanistic Coaching Society-IHCOS, Presidente no Brasil da Associação Europeia de Coaching – ECA, Vice-Presidente em Portugal da Associação Europeia de Coaching – ECA, Embaixadora em Portugal da Associação Internacional de Coaching Institute-ICI, Embaixadora em Portugal da Associação Internacional de Institutos PNL – IN, Galardoada TOP COACH na Alemanha.

Karina M. Kimmig, foi galardoada Top Coach pela revista líder no sector business FOCUS, na Alemanha. A seleção foi baseada num estudo independente onde participaram 140.000 coaches e 77.000 líderes e gestores em 2016.

Foi a única portuguesa (e de língua materna portuguesa) a receber esse prémio.

Karina M. Kimmig juntamente com Fridolin Kimmig desenvolveram a MORE Humanistic Methodology, um corpo de conceitos inovadores, técnicas práticas, estratégias de intervenção, para resultados efetivos e profundos no processo de desenvolvimento pessoal.

Líderes, coaches, terapeutas clínicos, mentores e profissionais de saúde foram certificados para trabalharem com esta metodologia em diferentes continentes para transformações aceleradas e duradouras em indivíduos.

Humanistic Guider Master Trainer – IHCOS®, Certificada nos EUA em Hipnose Ericksoniana, Presidente da MORE Institute, licenciada em Relações Internacionais pelo ISCSP-UTL, são alguns dos títulos que constam no vasto currículo de Karina Milheiros.

Desde sua infância teve um sentido claro de missão, co-criar uma sociedade mais humana, que a levou por um experiente percurso. Além de ter trabalhado como consultora em vendas e marketing, foi consultora de gestão na reestruturação e reorganização de empresas, atingido muito nova e em pouco tempo, a posição de Sénior consultant, pela sua habilidade diplomática, e competência técnica e de gestão. Foi nessa área, trabalhando em todos os níveis de hierarquia, que descobriu que queria inovar a forma como os processos de mudança eram conduzidos na empresa. Isso a conduziu até a área de formação e coaching. Nessa fase, ministrou centenas de cursos em áreas comportamentais, como liderança, motivação, gestão de conflito, gestão de mudança, gestão de stress, comunicação, apresentação em público, entre outros.

Esse percurso permitiu que Karina M. Kimmig compreendesse que mais deveria ser feito. Uma nova virada acontece em 2006 num feliz encontro com Fridolin Kimmig, com quem pode partilhar suas descobertas, conceitos, técnicas e o seu anseio de obter resultados mais profundos e duradouros do que conseguia com o coaching ou a PNL. Desta afortunada união, nasceu a inovadora MHM-MORE Humanistic Methodology.

Media & Key-Speaker

Karina M. Kimmig pode ser denominada uma verdadeira cidadã do mundo. Nascida em Luanda, Angola, viveu no Brasil, Portugal, sendo que nos últimos treze anos reside na Alemanha, onde atua como reputada Humanistic Sénior Coach- IHCOS® e Humanistic Guider Master Trainer –IHCOS®. Neste percurso foi convidada para estar presente na televisão, rádio e escrever diversos artigos em renomadas revistas.

Convidada como oradora em Congressos mundiais (por exemplo, Congresso Internacional de PNL e Coaching, Lisboa, Congresso Mundial de Coaching e PNL, Rio de Janeiro, entre outros), e congressos locais em universidades em Portugal e Brasil, ADVB e ABRH, cativou audiências pelo seu carisma, senso prático e criatividade.

Karina é autora do livro Metodologia Humanística: Os Sete Poderes que Todos Nós Possuímos (versão em inglês “Humanistic Methodology: The seven Powers we All have”). Também escreve mensalmente artigos em Blog e em diferentes meios de imprensa sobre MHM, coaching, desenvolvimento pessoal, consciência social e liderança. É autora de livros de metáforas terapêuticas.

Karina Milheiros Kimmig vai assinar regularmente uma coluna no BOM DIA.