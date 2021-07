Portuguesa morreu na autoestrada em Espanha

Uma portuguesa de 31 anos perdeu a vida, no passado sábado, num acidente de viação em Espanha.

Diana Cristina Saraiva Coelho Gomes, que vivia na Corunha, não resistiu ao duro impacto que o seu carro sofreu ao ser atingido por outro na autoestrada AG-11, na zona de Cespón.

Fontes da Guardia Civil esclareceram aos meios de comunicação espanhóis que a vítima terá tido uma avaria no carro, um Honda Civic, e foi obrigada a parar na faixa esquerda da autoestrada.

A Guardia Civil acredita que Diana se sentou no banco do passageiro enquanto procurava um documento no porta-luvas. O carro que a portuguesa conduzia, e que não teve tempo de sinalizar com o triângulo, acabou por ser atingido por um Renault Scenic que circulava na mesma faixa de rodagem.

Segundo as autoridades, no local do acidente, onde a velocidade máxima é de 100 quilómetros por hora, há uma alteração na elevação da via, o que pode justificar o facto de o condutor do segundo veículo, que saiu ileso, não ter avistado o carro avariado.

No teatro de operações, as equipas de emergência pré-hospitalar realizaram manobras de reanimação durante mais de meia hora, mas sem sucesso, e o óbito foi declarado. Para o local foi mobilizado um helicóptero de emergência médica, mas a vítima acabou por não ser transportada para o hospital.

A colisão foi tão intensa que o veículo acabou por ficar a 15 metros do local do impacto, no centro das duas faixas de rodagem.

Diana Cristina Saraiva Coelho Gomes foi cremada em Rianxo, numa cerimónia que teve lugar na segunda-feira.