Portuguesa morreu atropelada no Luxemburgo

Uma mulher de 59 anos atropelada por um carro na quinta-feira em Hagen, no oeste do Luxemburgo, morreu no hospital devido aos ferimentos. Segundo o jornal Lux24, a vítima é Arlinda Rocha, de nacionalidade portuguesa e de origem cabo-verdiana.

O acidente aconteceu quinta-feira, por volta das 22 horas, quando um carro atropelou Arlinda Rocha na rue Principale em Hagen.

Arlinda Rocha foi levada para o hospital, onde viria a falecer no dia seguinte.

Segundo a polícia, o motorista terá ainda tentado evitar o acidente, indo embater na parede de uma casa.

O condutor do automóvel, em estado de choque, também foi levado para o hospital e uma investigação foi aberta. “O carro do autor do acidente foi confiscado por ordem do procurador”, disse a polícia no sábado.