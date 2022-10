Portuguesa lança livro para crianças na feira de Frankfurt

O livro de Cristina Marques dos Reis convida-nos a fazer uma viagem ao universo da Senhora Coquete e das suas cinco gatas.

No palacete da protagonista, a vida é tranquila e os dias são todos iguais, até que algo de inesperado acontece, ameaçando a harmonia familiar. Além do afeto e da delicadeza, serão o cuidado com o outro e a aceitação das diferenças suficientes para suportar os ventos de mudança? E como é que cada personagem encontrará de novo o seu lugar?

Cristina Marques dos Reis nasceu em 1968, em Rio Meão. Licenciou-se em Línguas, Literaturas e Culturas na Faculdade de Letras do Porto e concluiu Mestrado em Educação Pré-Escolar na Escola Superior de Educação de Setúbal. Residiu nesta cidade entre 2003 e 2015, ano em que emigrou para a Alemanha.

Atualmente vive em Darmstadt, onde trabalha como educadora de infância. Nos seus tempos livres escreve histórias para crianças e poesia.

A portuguesa vai apresentar o seu livro “A Senhora Coquete” no dia 22 de outubro no maior certame de literatura do mundo, a Feira do Livro de Frankfurt. A obra tem ilustrações de Rita Ponciano e prefácio de Leonor Tenreiro.