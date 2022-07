Portuguesa Irma vem ao Festival de Jazz de Montreux

A cantora portuguesa Irma, que edita na próxima semana um novo EP, atua na segunda-feira no Festival de Jazz de Montreux, na Suíça, cujo cartaz deste ano inclui Diana Ross, Jamie Cullum, John Legend e Anitta.

De acordo com informação disponível no site do Festival de Jazz de Montreux, o concerto de Irma está marcado para as 20h00 locais (menos uma hora em Lisboa), no Terrasse Ibis Music, no âmbito da programação gratuita do festival.

A cantora, e atriz, apresenta-se no festival dias antes de editar um novo EP, “Filha da Tuga”, que sucede ao álbum de estreia, “Primavera”, publicado em 2020.

Segundo Irma, citada num comunicado divulgado para editora Universal Music Portugal, o EP “Filha da Tuga” é “um grito”.

“Um grito de passagem para a outra margem. Para a margem da realidade, para a margem onde há lugar para falar de quem eu sou, de onde venho e para onde quero ir. Vem para contar mais histórias para além das histórias de amor. Fala sobre a relação comigo também, se calhar a mais importante até hoje. Sobre como é ser mulher, sobre a mistura da Nova Lisboa, sobre a falta de representatividade. Vem falar sobre a minha cultura que não se divide, que se multiplica e principalmente vem cantar o orgulho que tenho em ser ‘Filha da Tuga’”, explicou a cantora.

O EP é composto por cinto temas, um dos quais, “Querer”, conta com a participação do cantor Toty Sa’med.

A 56.ª edição do Festival de Jazz de Montreux começou no dia 01 de julho e decorre até dia 16.

Do cartaz da edição deste ano fazem parte artistas e bandas como Diana Ross, Celeste, Stormzy, Woodkid, The Smile, Van Morrison, Jamie Cullum, Arlo Parks, Phoebe Bridgers, Juanes, John Legend, Anitta, Björk, Nick Cave and the Bad Seeds e A-ha.