Portuguesa ganha “Óscar” de programas de cozinha nos EUA

Programa de TV da açoriana Maria Lawton é premiado nos 13th Annual Taste Awards, nos EUA.

Na passada terça-feira, a criadora de “Maria’s Portuguese Table”, Maria Lawton, anunciou que a sua série de TV PBS/Create ganhou o prémio da categoria “Spotlight” nos 13th Annual Taste Awards.

Maria vem de de Lagoa, em São Miguel, de onde saiu com os pais para o Massachusetts, nos EUA, quando tinha apenas seis anos. Depois de assentar nos Estados Unidos e perceber que podia fazer da cozinha portuguesa um sucesso na América, voltou a São Miguel e foi aprender a fazer as melhores receitas da sua família, com a ajuda de tias, irmãs e primos.

Maria ficou conhecida pelo seu blog de comida “Azorean Green Bean” e pelo seu livro de receitas “Azorean Cooking: From My Family Table to Yours”. É desde há pouco tempo que Maria tem um programa de culinária no canal PBS, onde apresenta pratos portugueses aos americanos, como noticiou o South Coast Today.

Muitas vezes chamado de “O Óscar dos programas de cozinha, moda e lifestyle”, a cerimónia foi lançada em 2008, para celebrar os melhores programas de lifestyle, televisão e online. “A série foi montada com muito amor e orgulho. Estou muito grata por ter passado de uma série regional para uma série nacional muito rapidamente”, escreveu a mulher de origem açoriana nas redes sociais.

Maria Lawton, nome de casada, em entrevista ao Standard-Times, não escondeu que espera começar a filmar sua segunda temporada ainda este ano.

