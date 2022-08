Portuguesa Fin-Prisma apresenta solução para os fundos e maneio

A Fin-Prisma, tecnológica portuguesa especializada na transformação de processos de suporte ao negócio com recursos a soluções cloud e backup, anunciou recentemente o lançamento para o mercado da solução “Gestão de Fundos de Maneio”, com o objetivo de otimizar a gestão dos fundos de caixa de entidades públicas de forma mais eficiente.

O fundo de maneio é um montante de caixa ou equivalente de caixa, entregue a um colaborador, responsável pelo mesmo, com a finalidade de realização e pagamento imediato de despesas de baixo valor.

Concebido em modelo Software as a Service (SaaS), o software da tecnológica portuguesa foi desenvolvido para gerir fundos de maneio das entidades públicas com vista a obterem uma maior simplificação, controlo e produtividade, permitindo a gestão de documentos e ofícios, bem como a automatização do registo contabilístico correspondente.

Entre as funcionalidades estão os pedidos de atribuição de fundos e respetiva aprovação, a submissão e aprovação de despesas, os pedidos de reposição de fundo, o histórico de despesas e registos de auditoria, a possibilidade de criação de fluxos de aprovação e o arquivo digital do histórico de operações.

“Os fundos de maneio têm como objetivo o pagamento de pequenas despesas urgentes e inadiáveis, uma tarefa que exige agilidade por parte da organização. Esta solução permite maior fluidez a estes processos, ao mesmo tempo que garante a segurança das operações, não colocando em risco o bom funcionamento das organizações”, sublinha Marco Santos, diretor-geral da Fin-Prisma.

O software “Gestão de Fundos de Maneio” é adaptável a empresas de todas as dimensões, estando já a ser testada nos organismos públicos.