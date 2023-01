Portuguesa Ernest W. Baker estreia coleção em Paris

A marca portuguesa Ernest W. Baker, de Inês Amorim e Reid Baker, apresenta no sábado, em Paris, a coleção para o inverno 2023-2024, no âmbito da Semana da Moda de Pronto-a-Vestir para Homem.

A Ernest W. Baker é a única marca portuguesa presente no calendário oficial da Semana da Moda de Pronto-a-Vestir para Homem, que decorre entre terça-feira e domingo, na capital francesa.

O calendário oficial inclui também as apresentações de coleções de marcas como Acne Studios, Louis Vuitton, Kenzo, Hermès, Loewe e Paul Smith.

As coleções da Ernest W. Baker começaram a ser apresentadas da Semana da Moda de Pronto-a-Vestir para Homem de Paris em julho de 2020, tornando-se assim na primeira marca portuguesa a chegar ao calendário oficial deste evento.

No entanto, devido à pandemia da covid-19, as primeiras apresentações foram apenas digitais. Só em janeiro do ano passado é que aconteceu a primeira apresentação presencial da marca.

A portuguesa Inês Amorim e o norte-americano Reid Baker, que se conheceram em Milão, Itália, onde estudaram, criaram a Ernest W. Baker em 2017.

Um ano depois, a marca ficou entre os 20 semifinalistas dos prémios LVMH (grupo francês que inclui marcas como Louis Vuitton, Céline e Christian Dior).

A Ernest W. Baker, que está sediada em Viana do Castelo e cujas peças são fabricadas em Portugal, vende para vários países, entre os quais Japão, Estados Unidos da América, China, Itália, Canadá e França.