Portuguesa entre os jovens mais inovadores da Europa

Uma estudante recém-licenciada pela Escola Superior de Enfermagem de Coimbra (ESEnfC), Maria João Reguenga, integrou uma das equipas vencedoras na European Innovation Academy 2019 que, de 14 de julho a 2 de agosto, se realizou em Cascais, no Centro de Congressos do Estoril, e que reuniu 500 estudantes de algumas das melhores instituições universitárias de cerca de 60 países.

A jovem de 21 anos pertenceu a uma equipa de cinco pessoas – composta, ainda, por estudantes de Medicina (Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Nova em Lisboa), Ciências e Economia (Universidade da Califórnia, Berkeley, EUA), Administração de Empresas (Universidade Federal do Paraná, Brasil) e Ciências da Saúde (Universidade James Madison, Virgínia, EUA) – que aceitou o desafio de criar uma startup (empresa embrionária) no prazo de três semanas, tendo desenvolvido um projeto digital na área da saúde: a plataforma“myfriendObi”, que funciona como um amigo (com a imagem de um amistoso robô) que ajuda crianças com doenças crónicas (como asma, diabetes, obesidade, ou cancro) a partilhar os seus sentimentos e a seguir os tratamentos prescritos, capacitando-as para melhorarem o respetivo estado de saúde.

De acordo com Maria João Reguenga, que pensa ir trabalhar para Inglaterra, hospital Stoke Mandeville, esta plataforma, um chatbot (programa de computador que utiliza inteligência artificial para imitar conversas com utilizadores de várias plataformas e aplicativos e que funciona como um assistente que interage com as pessoas através de mensagens de texto automatizadas), «permite que as crianças expressem os seus sentimentos a um amigo como figura, o que as deixa mais confortáveis para comunicar».

#portugalpositivo