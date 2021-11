Portuguesa entre as melhores empreendedoras sociais do mundo

Celmira Macedo, empreendedora social, foi esta segunda-feira premiada em Bilbau, Espanha, como uma das melhores do mundo na área do empreendedorismo e inovação social, trabalho que desenvolve desde 2003 e que resultou num novo método de ensino para crianças.

Denominado EKUI, trata-se de uma metodologia de aprendizagem multissensorial inclusiva que associa às letras do alfabeto, os seus sons e a forma de os produzir (alfabeto fonético), a língua gestual, os movimentos motores e o código Braille, refere comunicado.

Esta conjugação “ativa os diferentes canais sensoriais, que acionam em simultâneo, diferentes áreas do cérebro, tornando a aprendizagem mais eficaz e mais motivadora”, acrescenta o documento.

Presente em 320 concelhos e 419 escolas do país, a EKUI – Equidade, Conhecimento (Knowledge em inglês), Universalidade e Inclusão – está sediada em Vila Nova de Gaia e nasceu do facto de Celmira Macedo “sempre ter combinado o trabalho como empreendedora social com a paixão pelo ensino”.

“Desde 2003, iniciou vários projetos para capacitar as crianças e as suas famílias, mas a sua contribuição para a mudança sistémica veio em 2015 com a EKUI”, lê-se no documento que anuncia o prémio da Ashoka.

“Ser selecionada como Ashoka Fellow significa o reconhecimento de uma vida de muito trabalho, dedicação e muito foco. É como ter um selo de qualidade, credibilidade e validação como empreendedora social que desenvolve uma inovação social” disse, citada pelo documento.

