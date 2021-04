Portuguesa entre as 25 mulheres líderes em software na Europa

Helena Leite é atualmente COO na Cleva Inetum, uma multinacional especializada na conceção e implementação de software para o setor dos seguros.

“A Cleva Inetum é o novo nome da i2S, uma empresa com mais de 30 anos e líder de mercado no desenvolvimento de software para o setor segurador. A mudança de nome acontece após a aquisição da empresa pelo grupo Inetum, em setembro de 2019”, explicou a portuguesa em entrevista ao site da Universidade do Minho, onde estudou.

Helena Leite explica as suas funções: “Enquanto chief operating officer (COO), coordeno todas as operações da empresa levadas a cabo pelas equipas de produto, que desenvolvem o software, e pelas equipas de serviços, que o implementam e asseguram o suporte aplicacional ao negócio e a resposta às necessidades dos clientes. Assumo também a gestão da organização e a ligação com o CEO, em França”.

“Somos mais de 250 pessoas que, a partir de Portugal, entregamos uma das soluções-chave do grupo para companhias de seguros na Europa, explorando oportunidades também na América Latina”, descreve a portuguesa.

Foi eleita este ano uma das 25 mulheres líderes em software na Europa, pelo The Software Report. Helena Leite sentiu-se grata “pelo reconhecimento e pelas manifestações de apreço de tantos colegas e amigos que fui fazendo ao longo da vida. Mas foi uma completa surpresa”.



