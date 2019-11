Portuguesa emigrada na Bélgica ajuda centenas de guineenses

Joana Benzinho, residente na Bélgica, é a fundadora do projeto “Afectos com Letras”. Esta iniciativa empenha-se em garantir a centenas de crianças guineenses acesso ao ensino.

Natural de Pombal, Joana Benzinho está em Bruxelas há 20 anos. Trabalha no Parlamento Europeu.

Entrevistada no programa da RTP “Hora dos Portugueses”, explicou que a sua vida mudou quando foi passar férias à Guiné-Bissau. A realidade do país impressionou-a. Decidida a contribuir para colmatar as necessidades sentidas pela população guineense criou a ONG “Afectos com Letras”.

Trata-se de um projeto que almeja permitir que as crianças guineenses usufruam de um ensino permanente e em língua portuguesa. Já com 10 anos de existência, a ONG mantém em funcionamento quatro escolas, tendo construído de raiz duas delas. Paga o salário de 10 professores, e garante a educação de 600 alunos.

#portugalpositivo