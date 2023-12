Portuguesa em Inglaterra no centro de polémica sobre questões de género

Alexandra Cunha nasceu em 1970 em Lisboa e vive em Norwich, no Reino Unido, há 11 anos. Começou a jogar bilhar ainda em Portugal, passou pelo FC Porto, pelo Benfica e pelo Sporting e foi campeã portuguesa 14 vezes.

Atualmente está no quinto lugar do ranking mundial, mantendo-se como capitã da seleção feminina. Alexandra Cunha conquistou mais de 200 troféus ao longo de uma carreira que já leva mais de três décadas e é um dos nomes mais relevantes do bilhar feminino a nível mundial, sendo naturalmente a melhor de sempre em termos internos.

Nos últimos dias, tornou-se a protagonista de uma grande polémica ao garantir que não vai enfrentar qualquer mulher transgénero. “É importante perceber que isto não é um ataque a ninguém, isto é uma defesa. Isto sou eu a defender o que acho que é justo. E não existe justiça nenhuma em permitir que alguém que é biologicamente um homem possa jogar na liga feminina”, afirmou a portuguesa de 53 anos em entrevista ao jornal The Telegraph.

No final de outubro, a World Eightball Pool Federation (WEPF) mudou as regras sobre a participação de atletas transgénero em competições femininas. Em comunicado referiu que não existiria qualquer discriminação com base na identidade de género das participantes e que será implementada uma “política de auto-identificação de género”, ainda que reservando o direito de testar oficialmente os níveis de testosterona de cada inscrita.

Na semana após o comunicado, mais de 60 jogadoras profissionais de bilhar juntaram-se num grupo de WhatsApp com o objetivo de contrariar a decisão. Alexandra Cunha apressou-se a contactar o Ultimate Pool Group, o principal patrocinador da liga, para garantir que não iria competir contra adversárias transgénero ou não-binárias.

“Fui ingénua e achei que iriam querer falar comigo. Tudo o que recebi foi um pedido dos meus detalhes bancários para que pudessem devolver-me o que já foi pago da temporada de 2024. Foi chocante. Fiquei irritada, mas também triste por as coisas terem chegado ao estado a que chegaram no desporto que eu amo”, referiu na mesma entrevista ao The Telegraph.

Alexandra Cunha garante que aceita enfrentar homens ou mulheres transgénero em categorias abertas ou mistas, mas não em competições exclusivamente femininas. “Não vou jogar contra ninguém que tenha uma maçã da Adão na categoria feminina”, sublinha, detalhando as alegadas desvantagens. “No início até achei que não era um problema, mas quando se vê a força no tronco, os músculos, a memória muscular, a diferença torna-se clara. Têm braços mais compridos, chegam mais longe, a força e a velocidade não são comparáveis”, garante.

Contudo, aparentemente, já existe solução para Alexandra Cunha e as restantes profissionais que se recusam a defrontar adversárias transgénero e não-binárias. Na sequência da decisão do Ultimate Pool Group, a organização rival Internacional Pool Association decidiu aproveitar e anunciar a criação de uma competição “exclusivamente transgénero” em 2024, convidando as dissidentes para o circuito feminino.

Alexandra Cunha sublinha várias vezes que “admira” as mulheres transgénero ou não-binárias e tem “empatia”, garantindo que quer que tenham “vidas felizes”. Mas não deixa de abandonar o ponto. “Estas organizações sabem que as modalidades são afetadas pelo género. Sabem que as mulheres precisam dos próprios torneios para aumentar a participação feminina e as oportunidades. Têm de mostrar coragem e decência e defender as mulheres”, termina.