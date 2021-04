Portuguesa doente no Luxemburgo gera onda de solidariedade

Tudo começou com um post no Facebook. Lara Baptista, de 27 anos, a viver no Luxemburgo há sete, decidiu “desabafar” por estar doente e sentir que ninguém lhe explica o que realmente se passa.

Na publicação que fez nas redes sociais, a portuguesa revela que lhe foi diagnosticada uma doença chamada endometriose. Operada por causa dessa condição, Lara Baptista diz que teve de se submeter a nova intervenção cirúrgica sete meses depois por causa de dores constantes.

Desde então “ninguém me consegue explicar o que se passou na operação (…) Sem qualquer razão comecei a ter hemorragias graves a nível dos olhos, boca, nariz, intestinal, inúmeros hematomas concentrados na zona da cara, pernas, braços. Onde me deram como diagnóstico uma doença grave e rara no sangue”.

A partir daí, afirma a portuguesa, “a minha capacidade para trabalhar se tornou cada vez menor. Até ao ponto onde o meu corpo me obrigou a parar. E foi ai onde todos os problemas começaram…”. Lara Baptista afirma ter ficado fora de qualquer apoio social e sem trabalho.

A sua publicação no Facebook gerou uma onda de solidariedade entre no seio da comunidade portuguesa no Luxemburgo. Atualmente a página “Todos pela Lara” já tem mais de três mil seguidores, enquanto que no Instagram há também uma página com mais de 400 membros.

O objetivo é ajudar a portuguesa financeiramente, aceitando-se donativos. Muitos portugueses estão a lançar iniciativas como prestar serviços vários cuja remuneração será entregue total ou parcialmente a Lara Baptista.