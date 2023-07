Portuguesa desaparecida na Suíça foi encontrada sã e salva em Paris

Sónia Mendes Borges, portuguesa que desapareceu no sábado na Suíça, “foi encontrada segura e ilesa pela polícia francesa, em Paris, na noite de quarta-feira, 5 de julho de 2023”, informou a polícia do cantão de Nidwalden em comunicado.

Não foram revelados pormenores sobre o motivo do desaparecimento, “por motivos de privacidade”, de acordo com as autoridades.

A portuguesa de 39 anos desapareceu no passado sábado, depois de ter abandonado sozinha uma festa de aniversário, em Ennetbürgen.

A polícia suíça revela que fez uma “busca em larga escala”, que “se estendeu além das fronteiras nacionais”.