Portuguesa de Lyon morre na estrada em Zamora

Fernanda Gomes fazia este sábado 43 anos e viajava de Lyon, em França, para Portugal, quando o carro onde seguia se despistou.

O acidente ocorreu às 7 da manhã de sábado, na autoestrada A52, em Zamora. o BMW conduzido pelo namorado da filha entrou em despiste e a mulher morreu. Fernanda seguia no banco traseiro. Na viatura estava ainda a sua filha e a mãe do genro.

O jornal Zamora 24 Horas revela que o carro onde seguia a mulher de 43 anos capotou várias vezes. Foram todos assistidos no local, tendo os três outros passageiros ficado com com ferimentos ligeiros. O óbito de Fernanda Gomes foi declarado no local.

Foi na mesma autoestrada que morreram há dias os dois irmãos, José Moreira de 24 anos, e Arlindo de 17, que viajavam com o pai, que ficou gravemente ferido no acidente, em direção a Portugal.

Segundo o jornal Correio da Manhã, a família de emigrantes portugueses a viver em França ia passar férias a casa de familiares todos os verões na freguesia de Queimadela, em Fafe.