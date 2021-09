Portuguesa de Londres lança coletânea de contos

A diretora da Associação Internacional dos Lusodescendentes e escritora, Gabriela Ruivo Trindade, anuncia a apresentação do seu mais recente livro de contos “Espécies Protegidas”.

A apresentação do livro, que ficará a cargo da escritora Ana Cristina Silva, decorre a 23 de setembro, às 19h, no Avilas Space, em Lisboa.

O evento organizado pela editora On y va, contará ainda com a presença do editor António Manuel Venda.

“Espécies Protegidas”, uma coletânea de contos, é o mais recente projeto da escritora portuguesa a residir em Londres, desde 2004.

Distinguida com o Prémio LeYa, em 2013, com o romance de estreia “Uma Outra Voz”, também distinguido com o PEN Clube Português Primeira Obra (ex-aequo) em 2015, Gabriela Ruivo Trindade conta ainda no seu portfólio com a publicação do conto infantil “A Vaca Leitora”, em 2016, e do livro de poesia “Aves Migratórias”, em 2019.

