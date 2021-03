Portuguesa dá conferência sobre políticas para igualdade nos EUA

Liliana Rodrigues, professora universitária, ex-deputada no Parlamento Europeu e colunista regular do BOM DIA, marca presença numa palestra promovida pela Universidade do Colorado, nos Estados Unidos da América.

De acordo com uma nota publicada no site da instituição de ensino americana, a conferência que dará Liliana Rodrigues, no dia 30 de março, aborda a perspetiva de género e a importância das políticas para fortalecer estratégias e medidas que promovam a educação para a igualdade e suas implicações em termos de saúde e empoderamento pessoal, social, cultural e económico.

“A vulnerabilidade de meninas e mulheres jovens requer um enfoque específico nas questões de gênero para garantir o acesso a todos os níveis de educação. Assim, a educação é assumida como um compromisso com a igualdade que exigirá uma ampla educação para mudanças de comportamento em relação à violência de gênero, envolvendo todos os homens, mulheres, meninos, meninas e comunidades. É uma educação para a lucidez e a liberdade”, pode ler-se na apresentação da conferência da madeirense Liliana Rodrigues.