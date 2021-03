Portuguesa cria imagem para projeto Erasmus+ europeu

No âmbito de um projeto Erasmus+ que está a ter início, a jovem Marta Lorré, aluna do 10º ano da escola Fontes Pereira de Melo, no Porto, viu o logótipo que desenvolveu ser escolhido.

Foi aprovado para representar o projeto, depois de uma seleção internacional através da internet. Marta venceu com larga margem, mais de 90% dos votos foram para este logo:

Com este trabalho, a jovem portuguesa ganhou o direito a uma entrada direta no intercâmbio de alunos e a vitória será ainda reconhecida com um prémio.

O projeto integra vários países da União Europeia, mas não só, incluindo também a Turquia.

