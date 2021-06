Portuguesa convidada por Biden para equipa inovadora

A Casa Branca anunciou a criação da National Artificial Intelligence Research Resource Task Force, cujo objectivo é delinear uma estratégia para “expandir o acesso a recursos críticos e ferramentas educacionais que estimulem a inovação da Inteligência Artificial e a prosperidade económica a nível nacional”.

A nova task-force vai ajudar a criar e implantar a National AI Research Resource (NAIRR), uma plataforma de investigação partilhada para fornecer a estudantes e especialistas em Inteligência Artificial “recursos informáticos, dados de elevada qualidade, ferramentas educacionais e apoio ao utilizador”.

Nesse sentido, explica a Casa Branca em comunicado, esta equipa vai entregar dois relatórios ao Congresso norte-americano – em maio e novembro de 2022 – com recomendações sobre em que moldes a NAIRR deve funcionar a nível de administração técnica, mas também em relação a questões de privacidade, segurança, e direitos civis.

A task-force é composta por 12 pessoas, entre representantes do Governo e de empresas privadas. Uma dessas pessoas é a portuguesa Daniela Braga, presidente da DefinedCrowd, uma startup especializada em recolha e processamento de dados para sistemas de Inteligência Artificial, e que em 2019 foi eleita pela consultora CB Insights como uma das 100 melhores empresas de inteligência artificial a nível mundial.

“A NAIRR vai expandir os nosso recursos e ferramentas que alimentam o desenvolvimento da Inteligência Artificial, criando oportunidades para que pessoas capazes de todo o país persigam os próximos avanços científicos e tecnológicos”, disse Eric Lander, consultor para a ciência do presidente Joe Biden, e director do Office of Science and Technology Policy da Casa Branca.

Além de Daniela Braga, estas são as pessoas que fazem parte da task-force: Lynne Parker (Office of Science and Technology Policy da Casa Branca), Erwin Gianchandani (National Science Foundation), Mark Dean (ex funcionário da IBM e investigador da Universidade do Tennessee), Oren Etzioni (Allen Institute for AI), Julia Lane (Universidade de Nova York), Fei-Fei Li (Universidade de Stanford), Andrew Moore (Google), Michael Norman (Universidade da Califórnia), Dan Stanzione (Universidade do Texas), Frederick Streitz (Departamento de Energia), Elham Tabassi (National Institute of Standards and Technology).

