Portuguesa conquista residência internacional de teatro em Paris

Chama-se Teresa Coutinho e é uma das cinco vencedoras da Résidence Internationale de Créateurs de Théâtre à Paris que terá lugar no centro cultural irlandês da capital francesa de 22 de novembro até ao final do ano.

Além da portuguesa Teresa Coutinho foram selecionados criadores do Luxemburgo, Lituânia, irlanda e Grécia.

Teresa Coutinho é atriz, ‘performer’, encenadora e dramaturga. Licenciada pela ESMAE, completou um último ano de formação na ESTC. Em 2016, ingressou na Escola de Mestrado sob a direção de Christiane Jatahy. Como atriz, Teresa Coutinho trabalhou com a companhia Kassys, Catherine Marnas, Rogério de Carvalho, Ricardo Neves-Neves, Nuno Cardoso, Raquel Castro, Cédric Orain, Guilherme Gomes, Carlos Avillez, SillySeason, a companhia Os Possessos, Nuno Mr Cardoso.

Criou e escreveu “Indicação Para Se Perder” (2014), sobre a obra de Marguerite Duras, “Agora eu Era” (2016), “Formas de Olhar” (2017) no TNDM II, sobre a obra de John Berger, “ O Eterno Debate” (2019) e “Comparar-te a um Dia de Verão? na obra de Shakespeare, “Far Away” (2021) de Caryl Churchill no TNDM II e “Solo” (2022) no TBA.

A obra de Teresa Coutinho explora o olhar e a manipulação do espectador de teatro, e pensa o sexismo e as relações de poder como problemas estruturais da sociedade contemporânea.