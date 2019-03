Portuguesa conquista prémio Yves Rocher no domínio do ambiente

Eunice Maia lançou em Portugal a nova geração de mercearias a granel, com produtos exclusivamente biológicos e livres de plástico, a que junta um projeto de educação ambiental.

O feito, considerado pioneiro no feminino no espaço europeu, valeu-lhe o prémio atribuído esta sexta-feira pela Fundação Yves Rocher, uma organização que há 10 anos distingue mulheres com projectos na área do ambiente

Eunice Maia partilhou as emoções do prémio nas redes sociais: “confesso que continuo muito comovida. Que honra enorme estar entre as laureadas Terre de Femmes e receber o primeiro prémio nesta 10 edição nacional”.



A minhota considera que o que mais a impressionou foi “a galeria de mulheres premiadas em edições anteriores (…) que têm em comum a determinação, a coragem, a vontade de mudar o mundo”.

