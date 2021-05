Portuguesa Béhen estreia-se na Semana da Moda de Londres

A marca Béhen, da designer portuguesa Joana Duarte, vai estrear-se no calendário oficial da Semana da Moda de Londres, de 12 a 14 de junho, no qual a dupla Marques’Almeida volta a estar presente.

A London Fashion Week vai apresentar coleções de roupas masculinas e femininas num modelo híbrido, combinando um formato sobretudo digital com uma série de “ações físicas”.

Estas ações, ainda por especificar, terão de cumprir as diretrizes do governo para controlar a pandemia de covid-19, que ainda mantém restrições em termos de eventos com audiência em espaços fechados.

Segundo a organização, o evento vai celebrar o Ambiente, Pessoas e Comunidade e Artesanato.

No alinhamento provisório estão Ahluwalia, av vattev, Bethany Williams, Dilara Findikoglu Ltd, JordanLuca, Liam Hodges, LYPH, Nicholas Daley, Olubiyi Thomas, Per Götesson, Preen by Thornton Bregazzi, PRONOUNCE, Qasimi, Robyn Lynch, Staxx, Teija.

A Marques’Almeida, criada pelos portugueses Marta Marques e Paulo Almeida em 2011 em Londres, é presença habitual no certame há pelo menos uma década.

Béhen, criada por Joana Duarte há cerca de dois anos, vai aparecer no âmbito da série DiscoveryLAB, destinada a promover marcas e estilistas emergentes em “apresentações imersivas” juntamente com a música, tecnologia, arte, fotografia e performance.

Outras marcas selecionadas são Abigail Ajobi, Auroboros, Azura Lovisa, Chloe Baines, Djokic, Maxime, Mayyaagayeva, Noirgaze, Paolo Carzana e Shek Leung.

“Esta é uma importante oportunidade para a marca, porque Londres tem um mercado e uma audiência focados em novos Designers”, disse Joana Duarte, num comunicado.

Béhen apresentou-se pela primeira vez na ModaLisboa em março de 2020 e repetiu presença na edição de outubro.

A plataforma digital da Semana da Moda de Londres foi lançada em junho do ano passado, tem acesso livre e gratuito e é atualizada durante o ano inteiro para que retalhistas, jornalistas e consumidores possam ver e comprar coleções.

