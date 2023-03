Portuguesa B-Parts lidera mercado europeu de peças de automóvel usadas

A B-Parts, líder na Europa no comércio online de peças originais de automóvel usadas, confirmou a sua liderança e o seu posicionamento como uma forte alternativa a peças novas para clientes profissionais e privados. A plataforma digital registou números recorde em 2022 e definiu as suas ambições de crescimento para 2023.

Diversos fatores, como o envelhecimento do parque automóvel, a inflação, a maior recetividade dos clientes a produtos amigos do ambiente e os recentes anúncios sobre a gestão de veículos em fim de vida em França, em breve alargada à Europa (a partir de 2024), fazem com que as peças da economia circular, principalmente as peças de automóvel usadas, estejam bem posicionadas para satisfazer a nova procura deste mercado.

Com um número crescente de clientes em 155 países e com mais de 2 milhões de visitas únicas por mês no site, a B-Parts registou um crescimento do seu negócio de 108%, com o dobro do volume de vendas em relação ao ano anterior.

“Este ano, gerámos um aumento de 92% das encomendas e duplicámos o número de peças usadas vendidas,” afirmaram Manuel Araújo Monteiro e Luís Sousa Vieira, Diretores Gerais da B-Parts.

Abrangendo sete famílias de produtos, nomeadamente peças elétricas e eletrónicas, e de motor, transmissão, iluminação, interior e carroçaria, o sucesso da B-Parts é baseado em parcerias próximas com os centros certificados de abate de VFV (Veículos em Fim de Vida) e na agregação de stocks de diversos mercados.

“A fim de satisfazer as crescentes exigências do mercado, enriquecemos diariamente o nosso catálogo com o mais amplo stock de peças disponíveis. É por isso que estamos a trabalhar para desenvolver as nossas parcerias e expandir e diversificar os nossos fornecedores,” afirmaram Manuel Araújo Monteiro e Luís Sousa Vieira.

Nas últimas semanas, a Bélgica tornou-se no oitavo país europeu a integrar o portefólio de fornecedores da B-Parts, juntando-se a Portugal, Espanha, Alemanha, Países Baixos, Lituânia, Itália e França, resultando num aumento de fornecedores de 32% em relação ao ano anterior. Com mais de 130 fornecedores europeus, o stock de produtos disponíveis superou os 5 milhões de peças em 2022, um aumento de 20% em comparação com 2021.

“Reduzir o impacto da circulação de peças entre países é também um dos nossos desafios. Expandir e diversificar fornecedores ajuda a otimizar os prazos de entrega em cinco dias e reduz a pegada ambiental do transporte ao aproximar os produtos dos clientes”, disseram Manuel Araújo Monteiro e Luís Sousa Vieira.

Para apoiar o próprio desenvolvimento e satisfazer a procura dos clientes, a B-Parts é um prestador de serviços completo com equipas de vendas, apoio ao cliente, fornecedores e de logística. Além de um site disponível em nove idiomas (alemão, inglês, dinamarquês, espanhol, francês, italiano, norueguês, português e holandês), a B-Parts oferece garantia de 24 meses desde janeiro de 2023 para contas Reuse-Service Box (via catálogos de após venda da Stellantis).

Estas novas condições de garantia foram projetadas para fortalecer a confiança dos clientes profissionais nos fornecedores selecionados, enquanto promovem uma melhor experiência de compra.

“As nossas oportunidades de mercado são vastas e o nosso modelo económico já deu boas provas, portanto, em 2023 iremos implementá-lo noutros países europeus e não europeus e noutros continentes. O nosso principal desafio será a adaptação a novos fornecedores, às infraestruturas de logística e às diferentes moedas,” concluíram Manuel Araújo Monteiro e Luís Sousa Vieira.

A B-Parts, como única fornecedora de comércio eletrónico de peças usadas para as redes da Stellantis, contribui diretamente para a expansão do negócio de Economia Circular da Stellantis, que se baseia na estratégia dos 4R (Reman, Repair, Reuse, Recycle – Reconstruir, Reparar, Reutilizar, Reciclar). Os principais objetivos são o prolongamento da vida útil dos produtos e a redução de resíduos, a fim de limitar o impacto ambiental em termos de pegada de carbono.

A economia circular é uma das sete unidades de negócio definidas no plano estratégico “Dare Forward 2030” da Stellantis, lançado a 1 de Março de 2022, e desempenha um papel fundamental na estratégia da empresa para atingir a neutralidade carbónica.

A oferta da B-Parts está integrada na oferta completa de peças e acessórios SUSTAINera, que abrange produtos derivados das atividades de economia circular da Stellantis, demonstrando que é possível gerir o negócio de forma sustentável e rentável.