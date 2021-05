Português vítima de morte súbita no Luxemburgo

Um português a viver no Luxemburgo faleceu esta quarta-feira vítima de morte súbita durante um jogo de futebol entre amigos, no pavilhão em Reisdorf, no norte do país.

Raul Monteiro, quadragenário, motorista de autocarros, terá sofrido um ataque cardíaco fulminante, segundo o jornal Lux24.

O português foi assistido no local pelas equipas de emergência médica, mas sem sucesso, revela a mesma fonte.

Monteiro residia na zona onde encontrou a morte, era natural de Celorico de Basto, e adepto fervoroso do FC Porto. Vários amigos do português deixaram mensagens de condolências nas redes sociais, recordando Raul Monteiro como portista e referindo-se ao malogrado português como “eterno Dragão”.