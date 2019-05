Português vice-campeão europeu de Sanda

Jorge Ricardo Pinto, atleta celoricense, esteve na Rússia, de 14 a 21 de Maio, e tornou a participação da seleção de Wushu da Federação Portuguesa de Artes Marciais Chinesas (UPD(FPAMC) no Campeonato Europeu ainda mais brilhante ao sagrar-se vice-campeão na modalidade de Sanda. Sanda é um tipo de kung-fu disputado numa plataforma, e no qual são utilizados técnicas de pernas (Ti) técnicas de mãos (Da) projecções.

Moscovo foi a cidade que acolheu mais um campeonato europeu e Celorico de Basto viu o seu guerreiro no pódio com a conquista de mais uma medalha, desta vez de prata, numa prova de alto nível onde estiveram presentes os melhores lutadores da Europa.

No regresso a Portugal, o atleta mostrou-se muito satisfeito com o resultado obtido, “todas estas conquistas fazem com que todo o trabalho árduo, tanto meu como do meu treinador seja recompensado no final com estes prémios e estas vitórias alcançadas, mas ambicionando sempre mais.”

O atleta integra a Associação Lutador Incansável, de Celorico de Basto, uma associação reconhecida pelos resultados atingidos a nível nacional e internacional e conta com o Mestre Joaquim Cunha, como treinador. Pratica Sanda há 10 anos a esta parte, uma das duas disciplinas oficiais de competição do Wushu moderno. O Sanda é uma forma de combate livre em plataforma elevada chamada “leitai”, em que os atletas competem usando equipamento de proteção. À exceção de técnicas e métodos ilegais, os atletas de Sanda podem aplicar técnicas de braços, de pernas e projeções de todos os estilos de wushu.

O Presidente da Câmara Municipal de Celorico de Basto felicitou o atleta pelos resultados alcançados e pela forma brilhante como tem representado o seu concelho e o seu país. “É um orgulho, Jorge Pinto é o exemplo de um atleta incansável, com um empenho incondicional diário e uma dedicação a toda a prova, tudo isto misturado com a paixão que nutre pelas diferentes modalidades que pratica e uma equipa técnica de excelência só podem levar a resultados muito positivos. Celorico de Basto e o país estão gratos”.

É importante recordar que Jorge Pinto foi também, em Março deste ano, vice- campeão do Mundo de K1, modalidade que também pratica.