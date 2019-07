Português vence prémios de fotografia com iPhone

O arquiteto português Diogo Lage conquistou dois prémios nos iPhone Photography Awards, para fotografias com telemóveis da Apple, revelou a organização, premiando-o na principal categoria e em “Animais”.

Natural de Valpaços, Lage venceu o primeiro prémio na categoria Fotógrafo do Ano, ficando atrás do Grande Prémio, atribuído à italiana Gabriella Cigliano (“Big Sister”) pela competição mais antiga para iPhones, a decorrer desde 2007.

O galardão premiou “Sea Stripes”, tirada na praia de Santa Rita, em Torres Vedras, enquadrando várias ‘barracas’ de praia, às riscas, e um homem com um fato riscado no centro. “As tendas estabeleceram o tom bem organizado de pequenas vilas de verão”, pode ler-se num texto que acompanha a distinção.

Na categoria de fotografias de animais, o primeiro prémio voltou a recair sobre o português, por “The Proud Peacock” (“O Pavão Orgulhoso”, em tradução livre), com um pavão equilibrado em cima de um dos bancos dos Jardins do Palácio de Cristal.

“O que me fez tirar esta fotografia foi o equilíbrio inesperado da composição, que reforça a sensação de orgulho, pertença e carisma deste animal. Neste jardim público, ver estas aves selvagens é das melhores experiências que as pessoas podem ter, porque eles são verdadeiramente lordes do jardim”, explicou o fotógrafo, citado pela organização.

