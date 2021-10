Português vence prémio internacional com fotografia subaquática

Um casal de salamandras, a copular, entre um emaranhado de galhos no polje de Mira-Minde, em Mira de Aire. É este o momento captado pela lente de João Rodrigues e que voltou a ganhar um prémio internacional, desta vez o Wildlife Photographer of the Year 2021.

A fotografia do fotojornalista, cineasta e biólogo marinho, que tem ligações familiares a Leiria, onde viveu na infância e adolescência, foi distinguida na categoria “Comportamento: Anfíbios e Répteis”, no concurso do Museu de História Natural de Londres.

Em março, a imagem subaquática já tinha vencido o Underwater Photographer of the Year 2021 e foi publicada pela primeira vez na edição portuguesa da revista National Geographic, no mesmo mês.

Na ocasião, João Rodrigues confessou o fascínio pelo fenómeno do polje de Mira-Minde, que em anos mais chuvosos cria um lago onde, por vezes, é possível navegar de barco.

