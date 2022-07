Português substitui português no Granada

O Granada oficializou esta quarta-feira a vinda de André Ferreira. A transferência do guarda-redes para Espanha já tinha sido antecipada.

André Ferreira atuou no Paços de Ferreira na época passada, clube que ficou ainda com 10% do passe do jogador. A Bola adianta que a transferência pode chegar a um milhão de euros.

O guarda-redes vem substituir Luís Maximiano nas redes do Granada, apostando o clube noutro jogador português para a baliza.

#portugalpositivo