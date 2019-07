Português segue em frente no Open da Austrália em ténis de mesa

O ministro das Infraestruturas e Habitação, Pedro Nuno Santos, apelou esta terça-feira “ao bom senso, ao regresso às negociações e ao abandono do pré-aviso de greve” por parte dos motoristas de matérias perigosas, que pretendem avançar com uma paralisação a partir de 12 de agosto e por tempo indeterminado. De acordo com o ministro, “não há dúvidas” de que o Governo está preparado para eventuais consequências desta greve.