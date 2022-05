Português segue em direção a Frankfurt

Aurélio Buta terá contrato com o Eintracht Frankfurt até 2026. O defesa português fez a formação entre Aveiro e um clube da capital.

O jogador português de origem angolana segue agora para a Alemanha, como confirma o jornal Record. Depois de cinco épocas a jogar no Royal Antwerp da Bélgica, assina até 2026 com o Eintracht.

Para além de ter já jogado fora, fez grande parte da sua formação no Benfica, onde jogou entre 2011 e 2017. Formou-se também no Águeda e no Beira-Mar, ambos do distrito de Aveiro.

Segue agora para o clube onde está outro português, Gonçalo Paciência.