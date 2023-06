Português rouba igreja na Suíça

Um português de 39 anos, ex-tesoureiro da Missão Católica de Língua Portuguesa e residente na Suíça, foi condenado por desviar fundos da igreja vindos das esmolas da missa, inscrições na catequese e contas bancárias.

O ex-tesoureiro “desviou 39 mil francos de um conta bancária da missão e cerca de 12 mil francos da taxa de inscrição de 220 crianças na catequese”, avança o jornal “O MINHO”.

Através da criação de extratos bancários falsos, o ex-tesoureiro conseguiu ocultar os crimes tempo suficiente para se apropriar de de 55 mil francos, cerca de 56 mil euros, segundo a mesma fonte.

Sabe-se ainda que foi condenado a 120 dias de multa a 60 francos, com pena suspensa por dois anos. Para além desta sentença, o ex-tesoureiro tem que pagar uma multa adicicional e arcar com as custas judiciais.