Português representa engenheiros em todo o mundo

O professor da Universidade do Minho José Vieira vai presidir a Federação Mundial de Associações Profissionais de Engenharia (WFEO), sendo o primeiro português a ocupar o cargo de direção daquela instituição que representa 30 milhões de engenheiros.

Em comunicado enviado à Lusa, a Universidade do Minho (UMinho) explica que a WFEO reúne representantes de 100 países, tem sede em Paris (França) e foi criada há 51 anos “sob os auspícios da UNESCO”, sendo que José Vieira foi eleito durante a assembleia-geral do organismo, em Melbourne (Austrália).

“A engenharia tem um papel fundamental face aos desafios do esgotamento de recursos, aumento da urbanização, degradação ambiental e mudanças climáticas. A WFEO deve envolver-se nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, reconhecendo que altos padrões de segurança e bem-estar nas sociedades modernas podem ser alcançados através dos avanços da engenharia”, define, no texto, José Vieira.

A UMinho refere ainda que os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU estão na senda da Declaração de Paris e do memorando daquela federação com a UNESCO em 2018.

“Considerando a força histórica da nossa rede global de profissionais altamente diversificada, queremos afirmar a engenharia num mundo em transformação, construindo o progresso social para servir a humanidade e proteger o ambiente”, realça o professor, citado no comunicado.

O catedrático da UMinho refere ainda que a recente aprovação pela UNESCO de 04 de março como o Dia Internacional da Engenharia para o Desenvolvimento Sustentável “permitirá uma maior visibilidade da relevância e valor da engenharia junto dos cidadãos”.

O docente pretende ainda “envolver Governos dos países membros da WFEO em projetos conjuntos, como atrair a juventude aos cursos superiores de engenharia, mostrando que é uma área com muito emprego, vive uma grande internacionalização e é essencial para o progresso da indústria, da tecnologia e da inovação, o que exige também a atualização constante dos seus profissionais”.

José Vieira foi o candidato português indicado pela Ordem dos Engenheiros, cujo bastonário Carlos Mineiro Aires o considerou, pela sua formação técnica e profissional, “a pessoa certa” para representar os engenheiros em todo o mundo e para promover esta profissão “determinante para um presente e futuro sustentável”.

Nascido há 66 anos em Braga, José Vieira é licenciado em Engenharia Civil pela Universidade do Porto, mestre em Engenharia Sanitária pelo UNESCO Institute for Water Education (Holanda) e doutorado em Engenharia Civil pela UMinho, na qual é professor catedrático da Escola de Engenharia e foi vice-reitor, pró-reitor, diretor do Centro/Departamento de Engenharia Civil e coordenador de vários cursos.

É ainda conselheiro da Ordem dos Engenheiros, o título profissional mais elevado outorgado por esta associação e preside também a Federação Europeia das Associações Nacionais de Engenharia (FEANI), que representa quatro milhões de engenheiros de 33 países, e fazendo também parte do conselho executivo da WFEO e da assembleia de representantes da Ordem dos Engenheiros.

Presidiu a Associação Portuguesa de Engenharia Sanitária e Ambiental, o grupo de peritos Water Safety Planning da Associação Internacional da Água e fez ainda parte do Conselho Nacional da Água (Ministério do Ambiente), do Conselho Superior de Obras Públicas e da assembleia-geral da Associação Internacional de Resíduos Sólidos, entre outros.

José Vieira tem mais de 200 publicações científicas, lecionou em universidades de vários países, é avaliador de concursos internacionais e participou em diversos projetos de investigação e desenvolvimento, inclusive com o Governo português, o Conselho da Europa e a NATO.

#portugalpositivo