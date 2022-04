Português reconhecido em revista musical

Manuel Linhares vê a sua música Dança Macabra, com letra da rapper Capicua, a ser escolhida como Song of the Day pela prestigiada revista All About Jazz.

O disco “Suspenso”, terceiro em nome próprio do cantor, está a ser muito bem recebido pela crítica e é um fenómeno de vendas no Japão, onde se encontra a ser distribuído e em pré-venda.

Dia 21 de abril ficará disponível nas plataformas digitais a versão radio edit da canção “Intempérie”.

#portugalpositivo